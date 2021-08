HÉBERT, Ghislain



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Ghislain Hébert, époux de madame Madeleine Tremblay et fils de feu Lucille Hawey et feu Charles-Henri Hébert. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse adorée Madeleine Tremblay; ses deux fils: Martin (Nathalie McGrath) et Jean-Pierre (Annie Laflamme); ses petits-enfants : Danny (Justine Gauthier Deschênes) et Sophia; ses sœurs : Colette (Paul-Henri Vigneault) et Gisèle (Lévis Lavoie) et feu Benoît Hébert, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis(es). La famille recevra les condoléances au :de 10h à 12h.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à monsieur Ghislain Hébert.Pour rendre hommage àmonsieur Ghislain Hébert,vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.