De la belle visite

L’animatrice et productrice télé France Beaudoin, qui est aussi ambassadrice de la tournée Mangeons local, organisée par l’Union des producteurs agricoles (UPA), s’est arrêtée, le 6 août dernier, dans la grande région de Chaudière-Appalaches à l’invitation de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches. Durant la journée, France Beaudoin, native de Disraeli, a visité cinq Arrêts Gourmands: à Lévis (Ferme Phylum et Bleuets du Vire-Crêpes), à Lotbinière (Ferme Rustique), à Bellechasse (Ferme Caprijol) et en Beauce (Houblon des Jarrets Noirs). Le Réseau des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches compte plus d’une centaine d’entreprises agroalimentaires. Producteurs agricoles, transformateurs, restaurants et boutiques vous proposent une façon originale de découvrir la région à travers ses produits.

Défi Mère/Fillactive

Pour une deuxième année de suite, la Corporation Medicart, réseau de soins de médecine esthétique incluant la dermatologie et la phlébologie, a participé, le week-end dernier, au Défi Mère/Fillactive 2021, un évènement majeur pour l’organisme Fillactive, qui travaille dans les écoles pour motiver les jeunes filles, leur offrir toutes les ressources nécessaires pour continuer à les faire bouger et à leur apprendre le dépassement de soi grâce au sport. Julie Bédard, présidente et chef d’exploitation de Medicart, a pris part au Défi Mère/Fillactive, en plus de 30 autres membres de l’équipe du réseau Medicart/Epiderma. Mme Bédard était accompagnée de sa fille Ann-Victoria, elle-même très active au quotidien. Le duo mère/fille a dépassé son objectif de parcourir plus de 42 km sur deux jours: elles ont fait 80,5 km combinant le vélo, la course et la marche. L’équipe du réseau Medicart/Epiderma a dépassé son objectif en amassant un total de 9000$ en dons.

Nomination chez Lobe

Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe, m’annonce la nomination de Marie-Josée Haley (photo) au poste de vice-présidente services professionnels du réseau qui compte près de 60 cliniques partout au Québec. Physiothérapeute de formation, Mme Haley compte plus de 15 années d’expérience comme gestionnaire. Elle a fait sa marque dans le secteur de la santé en occupant divers postes à la direction des opérations et des services cliniques pour le réseau pancanadien CBI Health Group.

En souvenir

Le 19 août 2001. L’Allemand Michael Schumacher (photo) remporte son quatrième titre de champion du monde de Formule 1 avec sa victoire au Grand Prix de Hongrie. Avec cette 51e victoire en carrière, il égale aussi le prestigieux record de victoires en F1 détenu par le Français Alain Prost. Schumacher a devancé au fil d’arrivée son coéquipier chez Ferrari, Rubens Barrichello, et son plus proche rival dans la course au championnat des pilotes, David Coulthard, de McLaren Mercedes.

Anniversaires

Jean Côté (photo), directeur des opérations pour les restaurants Chez Ashton, 56 ans... Nicolas Lavigne, propriétaire du resto grill Côtes à Côtes et de la Zèbre mobile... Philippe Côté, président de Services Boismax à Scott, 45 ans... Matthew Perry, acteur américain de télé (Friends), 52 ans... Podz, Daniel Grou, réalisateur (Mafia Inc.) et scénariste québécois, 55 ans... Luce Dufault, chanteuse d’origine franco-ontarienne, 55 ans... Bill Clinton, 42e Président des États-Unis (1993-2001), 75 ans.

Disparus

Le 19 août 2011: Gil Courtemanche (photo), 68 ans, écrivain, «Un dimanche à la piscine à Kigali», journaliste et analyste de la politique internationale... 2019: Larry Taylor (photo), 77 ans, musicien américain, ex-musicien de session pour The Monkees et Jerry Lee Lewis... 2016: Lou Pearlman, 62 ans, le célèbre imprésario derrière le succès des boy bands... 2016: Donald Henderson, 87 ans, épidémiologiste américain... 2014: Yves Oscar Fortier, 100 ans, géologue canadien et pionnier de l'exploration et de l'étude des îles arctiques... 2013: Mario Richard, 47 ans, professionnel de sport extrême originaire de Québec... 2011: Louis-Philippe Dufresne, 83 ans, animateur pionnier à la radio de Trois-Rivières... 1985: Henri Flammarion, 74 ans, éditeur... 1972: Serge Deyglun, 44 ans, animateur, chanteur, comédien et acteur.