Décès d'un travailleur sur un chantier d'Hydro-Québec

La chaleur pourrait avoir causé le décès d'un travailleur mardi sur la Côte-Nord sur un chantier d'Hydro-Québec.

L'employé d'un sous-traitant qui effectuait du déboisement manuel a été victime d'un malaise.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et un coroner enquêtent sur cette affaire.

Les travaux entourant la construction de la ligne à haute tension Micoua-Saguenay sont donc suspendus temporairement.

Chaleur extrême au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Travailler à l'extérieur pendant une période de chaleur extrême augmente les risques d'être victime d'un coup de chaleur et les travailleurs de la construction du Saguenay-Lac-Saint-Jean en sont conscients.

«Aujourd'hui, on est sur le bardeau, mais avec la membrane élastomère et les torches c'est très chaud aussi. La température grimpe c'est pas long sur une toiture», a expliqué un couvreur de l'entreprise Toiture F.G., Étienne Simard, jeudi, à TVA Nouvelles.

Il a commencé sa journée très tôt en matinée pour s'assurer d'avoir terminé à midi.

«Je vais aller rejoindre ma piscine, a-t-il lancé. Les clients sont compréhensifs. Certains d'entre eux nous offrent un petit breuvage malté en fin de journée et c'est toujours apprécié.»

Les employeurs font preuve de souplesse.

«Mes employés prennent plus de pauses et quand c'est vraiment trop chaud. Je leur dis d'arrêter, a assuré le propriétaire d'Électricité JAB, Alain Bouchard. On n'a pas beaucoup d'employés, donc on s'organise pour les traiter le mieux possible pour les garder.»

La Ville de Saguenay a pris la décision de prolonger les heures d'ouverture de ses bibliothèques, jeux d'eau et piscines jusqu'à nouvel ordre pour permettre aux citoyens de se rafraîchir.