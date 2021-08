Déclaration jugée «malhonnête»

La sortie de Michel Bissonnette sur l’affaire Pascale Nadeau a suscité de vives réactions à Radio-Canada Québec, où règne un climat toxique depuis des années.

D’anciens employés de l’antenne, qui ont quitté en raison de l’ambiance malsaine, qualifient la déclaration du vice-président principal du diffuseur de « malhonnête » et d’« insultante ».

Dans une mise au point écrite publiée mercredi après-midi par rapport au dossier Pascale Nadeau, Michel Bissonnette avait indiqué qu’après ses quatre semaines de suspension l’hiver dernier, au terme d’une enquête concernant son comportement, la journaliste avait pris un congé maladie, puis éventuellement sa retraite.

Photo courtoisie

C’est en évoquant la situation à ICI Québec que Michel Bissonnette a provoqué un sentiment de frustration chez plusieurs personnes, plus précisément en déclarant qu’il était « important de mentionner qu’aucune plainte d’employés n’avait officiellement été déposée » dans cette affaire.

Il s’agissait d’une réponse au parallèle qu’avait tracé Pascale Nadeau quelques heures plus tôt. En entrevue au Soleil, l’ex-cheffe d’antenne du Téléjournal du week-end avait déclaré qu’elle était choquée d’avoir subi un traitement aussi sévère à Montréal, alors qu’à Québec, on avait réservé des séances de médiation aux cadres visés dans une pétition réunissant 70 signatures d’employés qui réclamaient leur suspension.

En entrevue au Journal, un ancien employé de Radio-Canada Québec qualifie la déclaration de Michel Bissonnette de « bullshit ». « Il contourne la vérité pour essayer de sauver les meubles. C’est malhonnête. »

« Le même pattern »

De plus, le syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada (STTRC) confirme qu’au moins une plainte a été déposée à ICI Québec. Selon nos sources, elle provient de Daniel Coulombe, un caméraman, monteur et photographe qui a travaillé à Radio-Canada Québec de 2014 à février 2021.

Photo courtoisie

Joint au téléphone, Daniel Coulombe indique avoir déposé sa plainte en novembre dernier. Il affirme avoir été touché par l’histoire de Pascale Nadeau parce qu’il s’agit du « même pattern » auquel ses anciens patrons ont recouru pour l’écarter. « C’est un peu la même chose qui m’est arrivée : quelqu’un a perçu quelque chose, c’était un tissu de mensonges, on m’a suspendu sans salaire, on s’est acharné sur mon cas », raconte-t-il.

« Les gens en ont plein le dos à Québec, poursuit Daniel Coulombe. La mauvaise foi des gestionnaires, leurs comportements répréhensibles, la mauvaise foi des hauts dirigeants à Montréal qui font semblant que tout est beau... On voit bien jusqu’où ils sont prêts à aller. C’est vraiment insultant. »

Dans un courriel envoyé au Journal jeudi en début de soirée, Radio-Canada indique qu’un grief a effectivement été déposé en novembre 2020, mais « pas de plainte officielle ».