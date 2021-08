Dr Arruda sait comment nous décourager

Vous me connaissez.

Je suis un bon citoyen.

J’ai reçu deux vaccins, mes enfants ont reçu deux vaccins, je porte le masque, je suis pour le passeport vaccinal, je trouve que les chefs de parti ont le devoir d’encourager leurs troupes — et toute la population — à aller se faire vacciner, je suis d’accord qu’il faut être prudent pour ne pas engorger le système de santé...

Mais si le gouvernement continue comme ça, je vais aller marcher aux côtés d’Éric Duhaime.

LA SITUATION EST SI URGENTE ?

Après nous avoir dit qu’on pouvait atteindre l’immunité collective avec 75 % de gens vaccinés, le Dr Horacio Arruda a haussé le seuil magique à 95 %.

Pourquoi pas 97 % ? Ou 100 %, tant qu’à faire ?

On a l’impression que plus on avance, plus la ligne d’arrivée s’éloigne.

C’est comme si j’avais promis à mon fils de l’amener à La Ronde s’il avait 75 % de moyenne, qu’il s’était pointé avec un beau 80 % dans son bulletin, et que je lui disais : « Ah, finalement, j’ai changé d’idée, c’est 95 % que ça te prenait, désolé fiston ! »

Maudite belle façon de l’encourager !

Oui, mais le variant Delta est dangereux, nous dit-on. Voilà pourquoi il faut reculer la ligne d’arrivée d’une couple de kilomètres...

Je m’excuse, mais je regarde les chiffres jour après jour, et rien n’indique que la situation est urgente.

Au contraire, ça va bien, au Québec. Ça va même très bien.

Malgré les bozos qui se promènent avec une étoile jaune, la majorité des gens sont allés se faire vacciner.

Le nombre des hospitalisations reste stable, le nombre des décès est très faible, et près de 12 millions de doses de vaccin ont été administrées au Québec.

Bref, aucune raison de paniquer.

On me répondra qu’il vaut mieux prévenir que guérir, que c’est maintenant qu’il faut agir, pas quand les courbes vont se remettre à grimper.

Je comprends.

Mais en même temps, il ne faut pas décourager les gens non plus.

Moi, quand j’ai entendu le Dr Arruda, ça m’a fait l’effet d’un coup de massue dans le front.

T’entends ce genre de message, et t’as juste le goût de tout sacrer ça là.

JE NE SUIS PAS GREGORY CHARLES

Comme l’a écrit mon confrère Claude Villeneuve hier, la cible de 95 % est irréaliste.

Il y a probablement moins de monde que ça qui soumet une déclaration de revenus chaque année !

Pourquoi on ne nous a pas juste dit : « Nous sommes sur la bonne voie, il faut demeurer vigilant, continuer d’encourager nos amis à se faire vacciner », au lieu de sortir cette arme de dissuasion massive ?

J’imagine comment a dû réagir Éric Duhaime quand il a entendu ça... Il a dû faire une syncope ! Même lui n’en demandait pas tant !

Son téléphone n’a pas dû dérougir de la journée.

Gregory Charles a déjà dit en entrevue que sa mère était très exigeante. Quand il avait 97 % à son examen, elle poussait un soupir et lui demandait pourquoi il n’avait pas eu 99 %...

Lui, ça l’a galvanisé. Ça l’a amené à se surpasser.

Moi, si ma mère m’avait dit ça, j’aurais déchiré mon bulletin et serais devenu le pire cancre de la classe.