LANGEVIN, Rémy



À la Maison d'Hélène à Montmagny, le 1er janvier 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé entouré de l'amour des siens M. Rémy Langevin, époux de Mme Gisèle D'Anjou, ex-maire de la ville de Montmagny, il était le fils de feu Angénard Langevin et de feu Rita Lapointe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Iohann (Mélanie Mercier), Valérie (Vincent Lemieux); ses petits-enfants qu'il chérissait : Rose (son père Jean-François Cliche), Raphaëlle et Victor; son frère et ses sœurs qu'il adorait : Jean-Guy (Francine Poirier), Solange (Noël Yvon St-Jean), Nicole (André Duguay), Michèle (Louis-Marie Fortin) et Nathalie; son beau-père : Lucien D'Anjou (feu Yvette Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Anjou : Yvon (Éliane Angers), Monique (André Gévry), Huguette (Jean-Claude Chrétien), Nicole (Maurice Beaupré), Réjane (Jean Lévesque), France (Raymond Chouinard), Christine (Daniel Desjardins), Patrice (Mariette Lévesque), Paulin (Madeleine Pressé), Danielle (Gratien Marquis), Martin (Sandra Lemieux), Nathalie (Roger Lefebvre), François (Caroline Milliard); ses filleules qu'il portait dans son cœur : Audrey Fortin et Manon Lévesque ainsi que de nombreux neveux, nièces, amis et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à la Fondation de la Maison d'Hélène,www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, www.fhdl.ca.La direction des funérailles a été confiée à la :