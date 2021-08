GENEST, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 juillet 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roland Genest, époux de dame Henriette Munroe. Il était le fils de feu dame Régina Boivin et feu monsieur Mandoza Genest. Il demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Henriette; ses enfants: Claude (Hélène Jomphe), Mario (Hélène Moreau), Luc (Marie-Claude Demers) et Kathy (Stéphane Aubert); ses petits-enfants: Jonathan (Myriam Labrecque), Jessy (Dominique Richard), Rosalie (Sébastien Robichaud), Laurence (Félix Beaulieu), Étienne, Cédric, Alexandra (Alexandre Rousseau), Isabelle, Valérie (Alexi Champagne) et Charles; ses arrière-petits-enfants: Cassandre, Mérédith, Caleb, Cassiopé, Florence, Chloé et Ophélie; ses sœurs: Rita et Lucienne; ses belles-sœurs et beaux-frères: Monique (Aimé Villeneuve), Doris (Marcel Campbell), John et Jacques; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Raymond, Paul, André, Jeanne, Jacqueline et Pauline. La famille désire remercier l'équipe du Dr Yves Lacasse de l'Hôpital Laval, le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et celui du CLSC de Saint-Romuald pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, site web: www.cancer.ca