BOILY, Serge



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 4 avril 2020, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Serge Boily, fils de feu madame Laurence Cliche et de feu monsieur Aimé Boily. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil son fils, Daniel; ses petits-enfants : Maxim et Benoit; ses frères et sœurs : Huguette (Jacques Labrie), Gaétane (Raymond-Marie Guay), Nicole (Pierre Nadeau), et Michel (Fabiola Lord) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Gilles et feu Muriel (André McNeil). La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les excellents soins de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, Téléphone : 418 903-6177, Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.com.