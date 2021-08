LEBLOND, Réal



Des suites d'une longue maladie, le 19 septembre 2020, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédé monsieur Réal Leblond, fils de feu madame Gisèle Gonthier et de feu monsieur Jean-Marie Leblond. Il demeurait à la Seigneurie de Lévy. Il laisse dans le deuil ses fils : Guillaume (Cindy Auger), Vincent (Caroline Daviau), Frédéric; ses petits-enfants : Yoan, Loïk, Magaly et Elliot; ses frères et sœurs: Normand (Pauline Goupil), Rose-Anne (Raymond Lacroix), feu André, Yves (feu Gabrielle Maltais), Diane (Alain Nadeau), Rémy (Brigitte Richard) et feu Onil, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Seigneurie de Lévy, les intervenants du CLSC de Lévis spécialement Martin Gingras et Stéphanie Bélanger, sa neurologue Sandra Tremblay et le personnel du Centre Paul-Gilbert de Charny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada, tél. : 1-800-616-8816, site Web :www.alzheimer.ca.le vendredi 20 août de 19h à 21h ainsi que le samedi 21 août de 9h à 10h30.