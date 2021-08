LAMBERT, Jean-Paul



C'est avec tristesse, que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Paul Lambert, décédé ce 15 août 2021 au CHSLD de Sainte-Croix, à l'âge de 86 ans et huit mois. Il était l'époux de feu dame Mariette Côté. Il résidait à Sainte-Croix. La famille recevra vos condoléances en présence des cendres le samedi 21 août à compter de 14h jusqu'à 15h30La direction des funérailles a été confiée à HARMONIA. Il est allé rejoindre son épouse Mariette ainsi que ses frères et sœurs : Gaston, Jeanne-D'Arc, Jacqueline, Ghislaine et Gilles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Mario, Manon (Marcel Bergeron) et Pascale (Christian Turcotte); ses petits-enfants : Alexandra (Dominique Fontaine), Samuel (Marie-Pierre Roy), Jean Simon et Anne-Sophie (Zachary Moreau); ses arrière-petits-enfants : Loïc, Maëlie, Elliot, Logan, Emrick, Emmy, Kaïla, Léanne et Benjamin; sont également affectés par son départ, ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Côté et Lambert ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Sainte-Croix et madame Francine Aubin pour les bons soins attentionnés et leur chaleur humaine.