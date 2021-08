MONAGHAN, Thérèse Martel



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 14 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Thérèse Martel, épouse de feu Maurice Monaghan, fille de feu Adjutor Martel et de feu Yvonne Charland. Elle demeurait à Québec.le samedi 21 août 2021, de 10h30 à 12h30.Elle laisse dans le deuil ses filles: Lucie (Claude Gignac) et Hélène (Claude Foster); son petit-fils William Côté (Frédérique Leblanc) et son arrière-petite-fille Charlie qu'elle aura aimé sans avoir eu le temps de la voir naître. Elle était la sœur de : feu Jeannine, feu Gérard (Thérèse Monaghan), feu Louyse (feu Roger Goulet), Marie, Aline et René (feu Claudette Beaulieu). Elle était la belle-sœur de : feu Pauline (feu Jean-Paul Lacoursière), Thérèse (feu Gérard Martel), feu Léo (Janet Demster), Janine (feu Paul Bernier), Gertrude et Wilfrid (Diane Gosselin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s des Jardins de la Noblesse. La famille tient à remercier tout le personnel des Jardins de la Noblesse, particulièrement Linda Vigneault, ainsi que la chaleureuse équipe soignante des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.