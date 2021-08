BROUSSEAU, Jacques



Eh oui, je ne suis plus de ce monde depuis le 23 juillet 2021. Je laisse dans le deuil mon épouse Diane Parent ainsi que mes frères et sœurs : Chantal (Elphège Forgues), Michel (Lisette Aubert), Sylvie (feu Jacques Sanschagrin) et Martin (Nelson Robichaud); mes beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent : feu Chantal (Lucine Gagné), Sylvie (Claude Aubé), Danielle (Raynald Lacouline), feu Serge (Aline Beaudoin) et Lucie (Marc Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.de 13 heures à 15 heures.Un merci spécial pour Mme Marie-Christine Houde du programme des greffes de CPH. Je remercie tous les membres du personnel soignant de la Clinique Oncologie-chimio HDQ dont le Dr Félix Couture, Dr Marc Lalancette et l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur présence, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. :(418) 525-4385 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : ( 418) 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.