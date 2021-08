ROSS, Diane Cantin



Au CHSLD Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet de Lévis, le 7 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Diane Cantin épouse de feu Daniel Ross. Elle était la fille de feu Benoit Cantin et de feu Marie-Paule Doré. Elle demeurait à Saint-Nérée, native de Québec.La famille recevra les condoléances auvendredi le 20 août 2021 de 19h à 21h et samedi le 21 août 2021 à compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Steve (Marie Barriault), Dany (Nadia Bélanger), Jean-François (Mélissa Ross); ses petits-enfants : Kim Ross, Mégane et Mathieu Ross. Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ross : André (Carole Verret), Diane (Clément Thiboutot), Denis (Marlène Rondeau) ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet de Lévis pour les excellents soins prodigués à notre mère. Madame Cantin a été confiée pour crémation à la