BOURDAGES, Francine Lévesque



À l'hôpital Salaberry-de-Valleyfield, le 19 avril 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Francine Lévesque, fille de feu Roméo Lévesque et de feu Clairanda Melançon, épouse de M. Alain Bourdages. Elle demeurait à Montréal. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 9h50.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux Alain ; ses frères et sœurs : feu Carmen (feu Jacques Pelletier), Lise (Noël Gravel), feu Colette (Jean-Yves Morin), Nicole (René Demers), Monic, Diane (feu Léon Bergeron), feu Raymond, Roger et Gaétan ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourdages : Yves (Louise), Daniel (Marja), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, sa meilleure amie Carole Vallée, de nombreux ami(e)s du Québec et des États-Unis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415 rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Qc), H4P 1P7. Par téléphone au 1(877) 725-7725