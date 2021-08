MARTEL, Monique Pouliot



À Lévis, le 8 août 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Monique Pouliot Martel, épouse de feu Jean-Claude Martel. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Marc (Solange Larochelle, Mirelle, François, Claude), feu Jocelyne (feu Bernard Mercier, Karine, Audrey, Jannie), Sylvie (Olivier, Dominic), Luc (Carole Breton, Jean-Sébastien, Véronique, Alexandra, Roxanne), André (Sylvie Gagnon, Jonathan), Martin (Carole Shink, Sarah, Amélie), Yvan (Andrée Bouchard, Sophie, Félix-Antoine), feu Stéphane; ses frères et sœurs: Jean-Claude (Gisèle Dion), feu Benoît (Rachel Lamontagne), Pierre (Monique Gagné), feu Louise (Guy Marquis), feu Jeannine (Jean-Guy Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: feu Yvette, feu Yolande (feu Jean-Paul Fournier), feu Gaston (feu Rosanna Carrier), feu Jeannine, feu Édith, Gilbert ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Pavillon Bellevue, particulièrement les préposées Jeanne Chatigny, Johanne Roy, Sylvie Deschamps et leurs collègues pour les bons soins prodigués, la Dre Marie-Christine Mailhot. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-7999.