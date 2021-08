Exclu de son caucus parce qu'il refuse la vaccination

Un député provincial de l'Ontario, qui a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19, a été retiré, par le premier ministre, Doug Ford, du caucus du Parti progressiste-conservateur.

Le député provincial de Chatham-Kent-Leamington, Rick Nicholls, s’est officiellement fait montrer la porte du caucus de son parti jeudi, après avoir déclaré que lui et sa femme avaient choisi de ne pas se faire vacciner pour des «raisons personnelles», ont indiqué des sources à CTV News Toronto.

«Au cours de la dernière année, je me suis présenté à plusieurs reprises devant les Ontariens et je les ai exhortés à se faire vacciner dès qu'ils deviendraient admissibles. Les habitants de cette province ont répondu à la menace continue de COVID-19 en faisant des sacrifices pour assurer la sécurité de nos familles, de nos communautés, de nous-mêmes et des autres», a déclaré le premier ministre de l’Ontario dans un communiqué publié jeudi après-midi.

«Cela inclut également nos élus, de qui nous attendons qu’il montre l'exemple, et qui doivent légitimement être tenus à un niveau plus élevé», a-t-il ajouté.

En début de semaine, les députés progressistes-conservateurs ont reçu l'ordre de se faire vacciner au plus tard jeudi avant 17 heures, s’ils voulaient rester au caucus. Seuls deux membres ne l’étaient pas à ce moment, a indiqué le bureau du premier ministre, mardi.

La députée de Scarborough Centre, Christina Mitas, a quant à elle bénéficié d'une exemption médicale, a appris CTV News Toronto, bien que le cabinet du premier ministre n'ait pas précisé pour quelles raisons l'exemption a été accordée.

Doug Ford a déclaré qu'il s'attendait à ce que les députés de son gouvernement et les candidats aux élections provinciales soutiennent les vaccins et se protègent ainsi que les autres.

Doug Ford croit par ailleurs que la vaccination devrait être obligatoire.