RIOUX, Jean-Eudes



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 juillet 2021, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jean-Eudes Rioux, époux de feu madame Judith Gauthier, fils de feu madame Marie-Anne Castonguay et de feu monsieur Leude Rioux. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en Gaspésie. Il laisse dans le deuil ses fils: Alain, Louis (Isabelle); ses petits-enfants: Mei-Ann, Kim-li; ses frères et ses sœurs: Marie-Blanche (feu Guy), Renaud (Lucie), Georges; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gauthier: Rachel (Réjean), Madeleine (Denis), Philippe (Lucie), Rock, Roger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hopital St-Françcois d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du chu de Quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.