TREMBLAY, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 août 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Tremblay, époux de feu dame Jeanne-Mance Lavoie. Il était le fils de feu dame Laura Gagné et feu monsieur Joseph Tremblay. Il demeurait à Québec.Tu as été un père, un grand-père, un ami unique et remarquable. Tu es notre héros; tu as combattu jusqu'à la fin.. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François, Izabelle (Jean-François Caron) et Catherine (Sylvain Beaupré); ses petits-enfants: Yorick Tremblay-Roux, Léa Caron, Yasmine Tremblay-Caron et Evannah Tremblay Saldana; sa sœur Marie-Paule Tremblay; sa belle-mère Noëlla Théberge (feu Norbert Lavoie); ses belles-sœurs : Jacinthe Lavoie et Gaëtane Nadeau (feu Nelson Tremblay); son beau-frère Guy Lavoie (Noémie Drouin); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents ainsi que ses camarades de Tennis et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Beauport et de Sainte-Foy ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.