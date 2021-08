DUBÉ, Gérard



À l'Hôpital de Sainte-Anne de Beaupré, le 14 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gérard Dubé, époux de feu dame Réjeanne Chassé, fils de feu Wilfrid Dubé et de feu Joséphine Gagnon. Il demeurait à Québec., de 15h à 16h.Il laisse dans le deuil, sa sœur Colette (feu Gilles Bellerose), ainsi que ses neveux, nièces, son cousin Guy Gagnon (Nicole Roy) et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Délima (Marc Morin), Jeannette (Roger Dolbec), Eliane (Ernest Chassé), Jean-Paul (Irène Leclerc), Rita ( Lucien Lévesque), Ernest (Dorothée Ouellet), Emilien (Laurette Pelletier) et Yvette (Raymond Parent); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Chassé : Jos, Mina (Louis-Philippe Pelletier, Louis Bérubé), Isabelle (Réginald Michaud), Camille (Aline Trudelle), Télésphore, Alvina (Elmer Scott) et Renaud. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de L'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré soins palliatifs pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, (Hôtel-Dieu),10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.