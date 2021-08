LAHAIE, Francine



Aux soins palliatifs du CHSLD de Ste-Marie de Beauce, le 9 juillet 2021, est décédée Mme Francine Lahaie, conjointe de M. Bertrand Dallaire. Elle demeurait à St-Isidore de Beauce. Outre son conjoint Bertrand, elle laisse dans le deuil sa mère, Mme Georgette Fournelle, ses frères Jacques et Gaétan, ses sœurs Louise, Pierrette et Denise, ainsi que leurs conjoint(e)s. Elle laisse également dans le deuil sa belle-mère, Mme Fernande Carrier Dallaire et les enfants de cette dernière : feu Gaston, Suzanne, Mireille, Gaétane, Claudette et Martine, ainsi que leurs conjoint(e)s. Elle laisse enfin dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier le Dr Christian Rouleau et le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Ste-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. ou à la Fondation du CHU de Québec https://fondationduchudequebec.org/