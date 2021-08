GOUGEON, Martin



À l'I.U.C.P.Q., le 1er août 2021, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Martin Gougeon, fils de dame Rollande Majeau et de feu monsieur Serge Gougeon. Il était le conjoint de madame Annie Perreault. Il demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Rollande et sa conjointe Annie; ses filles : Florence (Félix Boutin) et Mathilde; ses beaux-parents : Paul Perreault et Ghyslaine Girard; sa belle-sœur Andrélise (Éric Breton); ses oncles et tantes de la famille Majeau : Jean-Guy (Gilberte Rondeau), Pierre (Lucette Robillard), feu Claude (Claudette Normandin) et feu André; ses oncles et tantes de la famille Gougeon : Micheline (feu Robert Toutant), Thérèse (Pierre-André Rocheleau), Jacques (Suzette Drainville), Michel, Louise (Jean Chagnon) et Marie-Claude (Jocelyn Ladouceur) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999.