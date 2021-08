CHIQUETTE, Claire Sarault



À l'Hôpital du Saint-Sacrement à Québec, le 31 juillet 2021, à l'âge de 105 ans et 9 mois, est décédée dame Claire Sarault, épouse de feu monsieur Maurice Chiquette, fille de feu dame Philomène Maranda et de feu monsieur Raoul Sarault. Elle demeurait à Québec. Claire était une femme attachante, ouverte et créative qui aimait la vie. Elle adorait sa famille à laquelle elle manque déjà.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne; ses petits-enfants : Louis-Olivier Gagnon (Andréanne Simard), Hubert Gagnon et Justine Gagnon (Joey Booth); ses arrière-petites-filles : Charlotte et Juliette Gagnon. Elle rejoint les membres de sa famille décédés : son frère Jean-Charles (feu Thérèse Beaumier) et sa sœur Lucille (feu Paul Hamel). Plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s se souviendront d'elle avec affection. La famille tient à remercier son amie et son ange madame Aline Michaud qui a illuminé ses dernières années et l'a assistée jusqu'à la fin. Un merci spécial à son médecin la Dre Marie-Pascale Côté, au personnel du Domaine Parc des Braves ainsi qu'à la Dre Sylvie Bernard et à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leurs bons soins et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec - Centre des maladies du sein de l'Hôpital Saint-Sacrement, 1050, Chemin Sainte-Foy, local L0-06, Québec G1S 4L8, Tél. : 418-525-4385, https://fondationduchudequebec.org/ ou à Québec ville en rose au https://evenements.live/events/quebec-ville-en-rose/.