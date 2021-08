COULOMBE, André



Accidentellement à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 13 août 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur André Coulombe conjoint de dame Francine Côté, fils de feu Paul Coulombe et de feu Claire Trudelle. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Francine; ses filles : Samuelle (Dominique Audy) et Frédérique (Christina Booth); son frère Yves (feu Denise Lafrance) et sa sœur Odette (Jean Pilote); ses filleules : Christine et Émily (Kevin Desrosiers); sa nièce Catherine (Jérôme Brousseau) et son neveu Charles (Josée Anne Rodrigue); ses tantes : Maggy Trudelle et Louise Harvey; ses beaux-frères et belles-sœurs: Alain Côté (Tina Michaud), Dominique Côté (Jean Lehoux), Jean-François Côté (Anne Guimont) et Pascale Trottier (Réjean Campeau), ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et nombreux amis de longue date. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondations des Étoiles, tél. : 1-800-665-2358, www.fondationdesetoiles.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (plus spécifiquement au Centre Mère-Enfant Soleil), tél.: 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.org