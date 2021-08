TARDIF, Rolland



A L'Hôpital de Montmagny, entouré de l'amour des siens, le 12 août 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Rolland Tardif, époux de feu dame Gisèle DeRoy. Il était le fils de feu dame Juliette Portelance et de feu monsieur Lorenzo Tardif. Il demeurait à St-Paul de Montminy. Il laisse dans le deuil ses trois enfants: Sylvie (Pierre Boulianne), Pierre (Nathalie Dubé), et Julie (Stéphane Nicole) ; son unique petit-fils : Alexandre Audy (Marylie Perron) ainsi que Jessyka, Anthony, Xavier et Félix-Antoine ; ses frères et sœur : Feu Rachel (feu André Valin), feu Gérard (feu Huguette Morel), Paul-André (Lise Giroux), feu Marcel, Lorenzo (Marcelle Auclair), Armand (Lise Chandonnet), Michel (Linda Lajeunesse) et Claire (Jean-Paul Fontaine) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille DeRoy : Feu Armand, feu Gilles (Lina Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 18h30 à 20h30.Remerciements particuliers aux Habitations du Buton pour leur dévouement et leur bon soin au cours des dernières années. (Serge, Manon, Josée, Marie-Josée Imbeault ainsi qu'à tout le personnel) également au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et au Dr. Comeau pour les bons soins prodigués à notre père.