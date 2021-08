BÉLANGER, Simon



Suite à un dur combat contre la maladie, est décédé à la Maison Marie-Pagé de Victoriaville, le 2 août 2021, à l'âge de 37 ans, M. Simon Bélanger fils de M. Michel Bélanger et de Mme Lorraine Audesse. Il était domicilié à Victoriaville et autrefois à Laurierville. Il laisse dans le deuil outre ses parents, sa sœur Marilyn (Dave Pariseau), sa nièce Julia et son filleul Loïc. Son frère Martin (Carol'Ann Ramsey). Ses grands-parents : Mme Julienne Hébert (feu Denis Bélanger) et feu Joseph-Arthur Audesse (feu Georgette Demers). Ses oncles et tantes des familles Bélanger et Audesse ainsi que plusieurs cousins, cousines, de nombreux amis, collègues de travail (Lactalis) et sa gang de poker. La famille tient à remercier spécialement le Dr. David Fortin (CHUS Fleurimont) et les infirmières Marie-Andrée Roy et Édith Giguère pour leurs soutien durant les 4 dernières années, Mélanie Berger (HDA-soutien moral) ainsi que tout le personnel et bénévoles de la Maison Marie-Pagé pour leurs accompagnements dans la sérénité et le bien-être de Simon. Et finalement, le Club de golf de Plessisville pour le temps de jeu. Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHUS Fleurimont ainsi qu'à la Maison Marie-Pagé de Victoriaville. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire. La famille recevra les condoléances le vendredi 20 août 2021 de 19h à 21h età compter de 9h auNos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvées par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au