GUENETTE, Lise Poulin



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumonologie de Québec (Hôpital Laval) le 10 août 2021, où elle a reçu des soins empreints de douceur, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Lise Poulin, épouse de feu Maurice Guenette. Ils auraient célébré leur 65ième anniversaire de mariage cette année. C'était la fille de feu monsieur Lionel Poulin et de feu dame Rita Voyer. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (Dr Steve Smith), Madeleine (Mr. Mark Joyce), Geneviève (Mme Nathalie Bolduc) et Pierre ainsi que son unique petite-fille Emma. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée etLa famille tient à remercier les bons soins reçus par l'équipe de gériatrie de l'Hôpital Laval ainsi que l'empathie ressentie à l'unité des soins palliatifs. Maman n'avait que des bons mots à votre égard.