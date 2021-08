GAGNON, Rose-Aimée Trudel



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 15 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Rose-Aimée Trudel, épouse de feu monsieur Charles-Arthur Gagnon, fille de feu Joseph Trudel et de feu Marie Filion. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.La mise en terre se fera ultérieurement au cimetière de Château-Richer. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rémi Gagnon (Ginette Parent) et Denis Gagnon (Mireille Rousseau); ses petits-enfants : Nathalie Gagnon (Sébastien Lachance), Christine Gagnon, Geneviève Rousseau-Gagnon (Mathieu Lafontaine), Mathieu Rousseau-Gagnon (Marilyne Lejeune); ses arrière-petits-enfants : Alycia, Marc-André, Annie-Pier, Frédérick, Raphaël, Antoine, Noémie, Gabrielle, Alexandre et Clara. Elle laisse également dans le deuil ; ses belles-sœurs de la famille Gagnon : Marie-Anne (feu Paul-Émile Simard), Françoise (feu Édouard Lapointe), Marguerite (feu André Talbot), Marie-Aimée Touchette (feu François Gagnon), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Filion et Légaré ainsi que parents et amis. Elle est allée rejoindre sa sœur Anita Trudel. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour tous les soins attentionnés prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Qc) G1H 7J5, Tél. : 418-627-1124 ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040 avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.