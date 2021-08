Frans Nielsen peut se chercher un poste ailleurs

Les Red Wings de Detroit ont poursuivi leur virage jeunesse, jeudi, en rachetant la dernière année au contrat de Frans Nielsen.

L’attaquant devait écouler la dernière année d’une entente de six saisons lui rapportant en moyenne 5,25 millions $ par campagne. Selon le site CapFriendly, la formation du Michigan économisera 1 million $ sur sa masse salariale pour 2021-2022. Nielsen comptera aussi pour 500 000 $ sur la masse salariale la saison suivante.

Les Red Wings ont pu bénéficier d’une deuxième période afin de procéder à des rachats de contrats quand ils ont octroyé une entente de deux ans, d’une valeur totale de 4,2 millions $, à l’attaquant Adam Erne, dimanche.

Le Danois compte 473 points en 925 matchs en carrière dans la Ligue nationale, avec les Red Wings et les Islanders de New York, l’équipe qui l’a sélectionné avec son choix de troisième tour (87e au total) en 2002. Nielsen a beaucoup ralenti, particulièrement lors des deux dernières campagnes, où il n’a pas été en mesure de franchir la barre des 10 points. Il en avait amassé neuf en 60 matchs en 2019-2020, puis six en 29 duels durant la dernière saison.