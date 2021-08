Galeries de la Capitale: 40 ans fêtés sous le signe de la nostalgie

Le centre commercial des Galeries de la Capitale souligne ses quarante ans d’existence à Québec avec une programmation variée qui nous fera revivre les années 1980.

L’ouverture du centre commercial remonte au 19 août 1981. À l’époque, peu de personnes croyaient aux chances de succès des Galeries.

En faisant l’acquisition d’un immense terrain de 11 millions de pieds carrés, l’homme d’affaires Marcel Adams donnait suite à sa vision de construire un grand centre commercial dans un secteur quasi désert qui est devenu plus tard le quartier Lebourgneuf.

« Ce n’était pas tout le monde qui était d’accord avec sa vision, mais il a fini par avoir raison », souligne Stéphan Landry, directeur général.

Les sceptiques confondus

La journée d’ouverture fut des plus mémorables, se souviendront plusieurs citoyens de Québec.

« Il y a des gens qui se stationnaient sur l’autoroute et qui traversaient le terre-plein à pied pour venir aux Galeries, parce que le stationnement était plein », relate M. Landry.

À son ouverture, le mail comptait près de 200 commerces, dont les trois principaux : La Baie, Eaton et Woolco.

Selon le directeur général, les célébrations sont aussi l’occasion de se souvenir des partenariats comme au temps des Nordiques ou avec Opération Enfant Soleil et des bons coups de marketing, notamment avec la venue de Claudia Schiffer, en 1997.

Le Méga Parc est arrivé sept ans après l’ouverture des Galeries de la Capitale, soit en 1988. En offrant la combinaison magasinage et divertissement, M. Adams voulait attirer la clientèle locale et touristique.

Depuis 2013, le centre commercial appartient au Groupe immobilier Oxford et à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Programmation variée

Au cours des dernières années, pas moins de 220 M$ ont été investis dans différentes phases de rénovation qui ont permis de refaire les planchers pour corriger un problème de pyrite, de relocaliser l’aire de restauration, de moderniser le Méga Parc et d’aménager une galerie gourmande.

« C’est important de dire merci à la clientèle qui nous a toujours soutenus. On voit des grands-parents, qui ont connu, plus jeunes, les montagnes russes et le carrousel, venir s’amuser avec leurs petits-enfants. Lorsqu’on fait des sondages d’appréciation, on obtient toujours des résultats très forts parmi toutes nos propriétés au Canada », poursuit avec fierté M. Landry.

Pendant 40 jours, plusieurs activités seront offertes à la population pour souligner cet événement.

La programmation complète est publiée sur la page Facebook du centre commercial.

Selon M. Landry, la reprise des activités dans le contexte de la pandémie est supérieure aux prévisions et l’achalandage est au rendez-vous.