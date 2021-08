Gosselin exigerait la vaccination de tous les employés municipaux

Le candidat à la mairie Jean-François Gosselin exigerait la vaccination contre la COVID-19 à tous les employés municipaux.

«Je l’exige, je veux que les gens disent... Regardez, je suis maire de Québec, il y a 5000 employés à la Ville de Québec, 7000 si on prend les occasionnels, allez vous faire vacciner. Ce n’est pas compliqué. Je ne jouerai pas à la police, aller vérifier les codes QR tous les matins, là, je veux que tout le monde se fasse vacciner. On va avoir besoin de tout le monde, il faut passer à travers de ça, et on ne peut pas se permettre d’avoir des gens malades», a déclaré M. Gosselin jeudi matin.

Le chef de Québec 21 était à Lac-Saint-Charles afin de présenter trois nouvelles candidatures. La question de la vaccination obligatoire des employés municipaux a rebondi lors de la période de questions, lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur la volonté du maire d’Ottawa de mettre en place une politique de vaccination pour les employés de la capitale fédérale.

Il s’en est suivi un échange laborieux avec les représentants de la presse, où M. Gosselin a semblé vouloir imposer la vaccination aux employés de la Ville de Québec, tout en s’interrogeant ouvertement sur la mécanique qui permettrait de réaliser cet effort.

«Encore là, comment est-ce que techniquement, ça se passerait? Je ne sais pas si on voterait un sommaire décisionnel, ou quoi, comment ça fonctionnerait, mais moi, comme maire, je demanderais évidemment que tout le monde soit vacciné, on a besoin de tout le monde et ça passe par la vaccination», a dit M. Gosselin.

Actuellement, sous l’administration Labeaume, la Ville de Québec n’envisage pas de rendre obligatoire la vaccination des employés municipaux, et ne détient d’ailleurs aucune donnée sur le nombre de ses travailleurs qui sont ou non vaccinés contre le coronavirus.

Interrogé à savoir si un employé non vacciné pourrait travailler à la Ville s’il est élu, M. Gosselin a répondu que «non».

«On a besoin de tous nos employés à la Ville de Québec, donc il faut que les gens se fassent vacciner», a-t-il soutenu.

