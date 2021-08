Il a abusé de la fille d'un collègue pendant plus de dix ans

Un ancien agent correctionnel qui a agressé sexuellement la fille d’un collègue pendant de nombreuses années a plaidé coupable, en juillet, à une kyrielle d’accusations portées contre lui il y a un peu plus d’un an.

La petite Lara (prénom fictif) n’avait que cinq ans lorsque Marc Gros-Louis Monier, alors agent correctionnel et ami de la famille, a posé sur elle ses premiers gestes à caractère sexuel.

Aux policiers venus l’arrêter, l’homme de 56 ans a avoué avoir eu le «déclic» le jour où il a vu la gamine sortir nue de la salle de bain.

Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité, la poursuivante, Me Andréanne Sirois a fait savoir que la première fois que la fillette a été abusée, elle se trouvait chez l’accusé.

Agressions multiples

« Il a baissé le pantalon de l’enfant, mis sa bouche sur ses parties génitales et les a léchés. Pour ne pas qu’elle regarde, il a également mis un oreiller», a-t-elle brièvement résumé au juge Frank D’Amours.

Selon les dires même de Gros-Louis Monier, il a posé des gestes semblables de huit à dix fois entre 1998 et 2009 et alors que l’enfant entrait dans la période de l’adolescence, il a commis des gestes masturbatoires «environ une fois par semaine».

Pour commettre ses agressions, Gros-Louis Monier avait beau jeu. Ami de la famille, il venait faire son tour à la maison lorsque Lara rentrait de l’école et en profitait pour mettre sa main dans le chandail de la petite pour lui toucher la poitrine.

« Il a également demandé à l’enfant de se déshabiller pour prendre des photos d’elle dans des poses sexuellement explicites», a ajouté Me Sirois, ce qui l’a amené à déposer, en plus des accusations de contact et d’incitation à des contacts sexuels, une charge de production de pornographie juvénile.

Véritable calvaire

Durant les onze années de calvaire de la petite, l’accusé l’agressait en lui léchant les parties génitales, en mettant son pénis dans la bouche de l’enfant ou encore en lui demandant de le masturber et il la tenait au silence en disant : « si tu en parles, qui ton père va croire? Un enfant ou un adulte?».

Le jour où Lara a eu 15 ans, les agressions ont pris fin. Elles ont toutefois laissé chez elle de graves conséquences qui seront exposées plus en détail lors des observations sur la peine qui auront lieu l’an prochain.

D’ici là, Gros-Louis Monier, un homme d’origine autochtone, devra rencontrer le service parajudiciaire de Wendake pour qu’un rapport de type Gladue, qui a pour objectif de mettre en perspective les facteurs historiques, systémiques et individuels ayant pu contribuer à la présence de l’accusé devant le tribunal, soit rédigé.