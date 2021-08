Après une attente d’un an en raison de la pandémie, l’un des matchs les plus attendus du baseball majeur a eu lieu la semaine dernière. La partie entre les Yankees et les White Sox a été présentée à un jet de pierre du site où a été tourné le film Jusqu’au bout du rêve (Field of Dreams) à Dyersville, en Iowa.

Un voyage dans le temps permettra aux amateurs de baseball qui ne sont pas des cinéphiles de mieux comprendre le thème du match basé sur le film projeté pour la première fois en 1989, mettant en vedette le légendaire acteur Kevin Costner.

Ce chef-d’œuvre cinématographique raconte l’histoire d’un agriculteur (Costner) qui réalise son rêve en érigeant un terrain de baseball dans son champ de maïs. Un lieu fantastique d’où émergeront les fantômes d’anciennes légendes du baseball.

Shoeless Joe Jackson

D’abord Shoeless Joe Jackson et certains de ses coéquipiers de l’équipe surnommée les Black Sox de Chicago qui furent bannis du baseball après avoir été reconnus coupables d’avoir parié pour faire perdre intentionnellement leur équipe lors de la Série mondiale en 1919.

À mon avis, le baseball majeur s’associe ainsi à des joueurs qui ont été expulsés à vie du baseball majeur pendant que le meilleur frappeur de tous les temps, Pete Rose, est toujours suspendu pour avoir parié sur des matchs sans jamais avoir intentionnellement fait perdre son équipe.

C’est illogique de croire que Rose, avec ses 4256 coups sûrs, ne puisse être admissible pour être immortalisé au Temple de la renommée du baseball, à Cooperstown.

De la magie

Revenons à cet événement magique en Iowa qui a sans le moindre doute redonné la fièvre du baseball aux amateurs, dont plusieurs avaient tourné le dos à ce sport depuis la grève de 1994.

Dans le film, on voyait l’acteur Ray Liotta, qui interprétait le rôle de Shoeless Joe Jackson, sortir du champ de maïs pour disputer un match.

Nous reverrons souvent la séquence qui s’est déroulée la semaine dernière devant 8000 amateurs dans un stade de campagne et un nombre record de téléspectateurs depuis maintes années.

En fait, il s’agissait de la meilleure cote d’écoute pour un match régulier depuis la saison 2005.

Portant l’uniforme des Yankees de l’édition 1919, l’un des plus imposants joueurs du baseball majeur, Aaron Judge, 6 pieds 7 pouces et 275 livres, repousse le maïs pour accéder au terrain par le champ extérieur.

La foule s’est levée d’un bond pour l’applaudir à tout rompre, tout comme les autres joueurs des Yankees et des White Sox qui suivaient.

Devant mon téléviseur, je me suis joint au concert d’applaudissements.

C’était tout simplement parfait. L’arrivée des joueurs sur le terrain, le vieux tableau indicateur qui s’élève dans le champ de maïs, le coucher de soleil spectaculaire digne de l’Iowa et des balles qui atterrissent dans les épis de maïs, dont celle de Tim Anderson qui procure la victoire aux White Sox à la fin de la neuvième manche. Le seul hic, Anderson qui révèle en entrevue d’après match n’avoir jamais vu le film Field of Dreams !

Le paradis

Dans le film classique Les boys, la fameuse citation « la dureté du mental » fait partie de notre folklore.

Cette année, lors des cérémonies d’avant-match, Kevin Costner a répété l’une des phrases fétiches : « Est-ce que nous sommes au paradis ? », la foule a complété la citation : « Non, nous sommes en Iowa ».

Le film se résume avec la citation principale du film : « Construisez un stade et ils viendront. »

Oui, le baseball majeur a construit un stade et les joueurs ainsi que les gens sont venus.

La course aux séries

La fin de saison dans le baseball majeur promet d’être excitante. Qui aurait cru que les Giants domineraient le classement de leur division devant les Dodgers et les Padres ?

Encore cette année, les Rays de Tampa Bay, qui opèrent avec une modeste masse salariale, livrent une bataille sans merci aux riches Yankees et Red Sox.

Durant une saison et demie, les Blue Jays ont fait preuve d’une résilience exemplaire en disputant leurs matchs locaux à l’extérieur du Rogers Centre en raison de la COVID-19. Galvanisés par les quelque 15 000 spectateurs qui sont aussi bruyants que 50 000, ils sont spectaculaires depuis leur retour à Toronto, il y a trois semaines.

Et Montréal ?

La situation précaire à Tampa Bay n’a pas changé. L’équipe de Kevin Cash empile les victoires et aspire aux séries devant des gradins dégarnis. Les investisseurs montréalais doivent poursuivre leurs efforts pour ramener le baseball à Montréal.

Comme dans le film, ils doivent aller « jusqu’au bout du rêve ».