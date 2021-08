La coupe Stanley «au bout du monde» avec Cédric Paquette

Les citoyens de Gaspé ont dû attendre un an de plus avant de voir Cédric Paquette ramener la coupe Stanley dans son coin de pays. Même si la pandémie est venue jouer les trouble-fêtes, les habitants du coin et le maire, Daniel Côté, étaient fiers d’honorer leur héros, jeudi après-midi.

Paquette, qui a gagné la coupe avec le Lightning de Tampa Bay en 2020, a donné ses premiers coups de patin au hockey mineur à la patinoire du centre des loisirs qui porte son nom depuis 2015, à Saint-Majorique-de-Grantham. Il était donc logique que le hockeyeur de 28 ans y ramène le gros trophée à la première occasion.

PHOTO COURTOISIE / ROGER ST-LAURENT / VILLE DE GASPÉ

«Souvent, on part avec deux prises lorsqu’on vient d’une région éloignée, a souligné en entrevue téléphonique le maire de Gaspé. On n’a pas accès aux clubs élites, c’est toujours très loin, très dispendieux pour les parents. Dans ce cas-là, Cédric montre que même si on vient du “bout du monde” – c’est le surnom de Gaspé –, on est capable de persévérer et de remporter les plus grands exploits.»

Au Centre des loisirs Cédric-Paquette, le tout nouveau membre du Canadien de Montréal a signé des autographes et a pris des photos avec les dizaines de personnes qui se sont déplacées pour le féliciter.

Dans le bon uniforme

La signature de Paquette avec le CH fut une belle surprise pour M. Côté et ses concitoyens, qui étaient pris entre deux eaux depuis que le Gaspésien a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, pendant la saison 2013-2014.

«On était habitué à diviser nos énergies. On s’entend que la population de Gaspé est très majoritairement partisane du Tricolore, donc on partageait un peu notre cœur entre l’équipe de Cédric et le Canadien», a admis le maire.

«Avec le Canadien qui est passé à un cheveu de la coupe Stanley cette année, on peut déjà se permettre de rêver que la coupe [et Cédric] pourraient revenir éventuellement, mais avec un uniforme bleu-blanc-rouge», a-t-il ajouté, avec beaucoup d’espoir dans la voix.

Pour l’heure, M. Côté espère seulement que Paquette aura la place qui lui revient avec le club. Le joueur de centre, reconnu pour sa fougue, rend déjà fier son patelin natal. Les Montréalais ne devraient pas prendre trop de temps à l’adopter.