La FTQ investit 75 millions $ dans le complexe minier du Lac Bloom

Le Fonds de solidarité FTQ investit dans l’expansion du complexe minier du Lac Bloom, sur la Côte-Nord, en accordant un prêt non garanti d’un montant pouvant atteindre 75 millions $ à Minerai de fer Québec inc. (MFQ).

MFQ, une filiale de Champion Iron Limited, construit la phase deux d’expansion du complexe minier, qui est situé à 13 km au nord de Fermont. La minière compte ainsi doubler sa capacité de production annuelle, en la portant à 15 millions de tonnes. Les opérations de cette nouvelle phase doivent se mettre en branle à compter du milieu de l’an prochain.

La mine produit un des concentrés de fer présentant l’une des meilleures qualités sur la planète. Celui-ci, dit-on, permet par ailleurs de réduire de façon marquée l’empreinte carbone des aciéristes.

«Le développement du Lac Bloom aura un effet structurant pour la Côte-Nord et l'ensemble du Québec grâce à l'équipe de direction expérimentée et compétente de Minerai de fer Québec qui a identifié les actions à déployer pour assurer la relance de la mine», a dit jeudi Dany Pelletier, premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ, dans un communiqué.

«La réalisation du projet de la phase II d'expansion, qui nécessitera l'achat de nouvel équipement minier et la construction d'une deuxième usine de traitement, permettra de créer plus de 400 emplois permanents de qualité et de générer un impact positif sur la région pour des années à venir», a ajouté M. Pelletier.

Du côté de MFQ, l’appui financier du Fonds de solidarité FTQ permet de poursuivre les plans d’expansion pour répondre à la demande mondiale pour le minerai de fer à haute teneur.

«Nous sommes fiers des effets positifs que notre société a générés à la suite de la mise en service de Lac Bloom en 2018, qui a permis d'offrir 500 emplois de qualité dans des régions éloignées du Québec», a indiqué le président de MFQ, David Cataford.

«Ce financement accordé par le Fonds témoigne du soutien local dont bénéficie notre société en participant à sa trajectoire de croissance avec le projet en cours de la phase II d'expansion de Lac Bloom et favorise l'expansion économique de la région grâce à la création d'emplois permanents de qualité supplémentaires», a-t-il poursuivi.