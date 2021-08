La lutte commence dans la circonscription de Compton-Stanstead

Les candidats de la circonscription de Compton-Stanstead, située au sud-est de la ville de Sherbrooke, en Estrie, ont commencé à faire connaitre leurs couleurs, jeudi.

Après avoir été détenu par le Bloc Québécois de 2004 à 2011, le comté a été emporté par la vague orange avant d'être repris par les libéraux en 2015. Depuis, c'est la Libérale Marie-Claude Bibeau qui en est la députée.

En 6 ans, elle a été ministre de la Francophonie, ministre du Développement international et jusqu'au 20 septembre, elle est ministre de l'Agriculture.

«Avec les compensations pour la gestion de l'offre pour les producteurs de lait, de volaille et d'œufs, on a livré la marchandise. On est engagé aussi fermement à ne plus céder aucune part de marché dans les accords commerciaux», a-t-elle dit, jeudi à TVA Nouvelles.

Mme Bibeau a affirmé avoir investi massivement dans l'agroenvironnement. Mais son gouvernement est aussi celui qui était prêt à rehausser les seuils tolérés de glyphosate, un herbicide controversé vu son impact nocif sur la santé et la biodiversité, pour certains aliments.

Pour la candidate bloquiste Nathalie Bresse, aussi mairesse d'Ascot Corner depuis 2010, c’est le Bloc qui protégerait mieux les citoyens. «En étant à Ottawa, Mme Bibeau doit travailler pour tout le Canada. Elle devait jongler avec l'Ouest canadien qui en voulait plus (de glyphosate) et le Québec qui n'en voulait pas. Mais moi je n’aurai pas à choisir. C'est sûr que je défends Compton-Stanstead», a-t-elle soulevé.

De son côté, le candidat conservateur Pierre Tremblay veut prioriser davantage les petites municipalités. «Les programmes fédéraux sont souvent pour les grandes villes, on oublie souvent les plus petites municipalités et Dieu sait qu'il y en a dans le comté de Compton-Stanstead», a fait savoir à TVA Nouvelles.

Celui qui est aussi conseiller municipal de Sherbrooke depuis 4 ans veut aussi mettre l'environnement sur le même pied d'égalité que l'économie.