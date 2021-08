Les accusés devaient recevoir 10 000 $ pour aider un tueur

Le couple accusé d’avoir aidé un tueur à gages à éliminer deux frères en Montérégie devait recevoir 10 000 $ le soir du crime, mais un complice ne les a jamais payés, a témoigné jeudi l’assassin devenu délateur.

« [Un complice] me devait cet argent pour un complot d’importation de coke réalisé en 2014-2015, pendant que j’étais en libération conditionnelle », a expliqué le délateur, jeudi au Centre judiciaire Gouin à Montréal.

Marie-Josée Viau et Guy Dion, 46 et 49 ans, y subissent présentement leur procès pour avoir aidé le tueur repenti à assassiner les frères Vincenzo et Giuseppe Falduto, à leur résidence de Saint-Jude, en juin 2016.

Selon la preuve de la Couronne, le couple aurait permis au tueur et à un complice, surnommé Brad Pitt, de tuer les frères dans le garage de la résidence, pour ensuite incinérer les cadavres dans leur cour.

« C’est tellement arrivé vite, quand j’ai dégainé il était trop tard pour arrêter, a expliqué jeudi le délateur. On a essayé de faire le plus vite possible. »

« Poule pas de tête »

Et alors que le délateur tentait de rester calme pour « garder le contrôle de la situation », Brad Pitt, de son côté, courait « comme une poule pas de tête ».

« Il était ben nerveux, a ajouté le témoin. Il était tout le temps ben nerveux. »

Bien que le tueur ne se considère pas comme un professionnel, les enquêteurs ont tout de même nagé en plein mystère pendant trois ans, jusqu’à ce qu’il se rende lui-même aux policiers.

Il demandait qu’une enquête soit lancée contre des gens qui l’auraient agressé sexuellement.

Le délateur voulait également de la protection, car dans les mois suivant le double assassinat, Brad Pitt aurait mis sa vie en danger en lançant des rumeurs sur lui.

Ce complice aurait aussi demandé au délateur d’éliminer Marie-Josée Viau.

« [Brad Pitt], c’est le plus pourri de tous, c’est un virus, a illustré le délateur. Après 2017, je ne l’ai plus revu. »

Cache d’armes

Me Mylène Lareau

Avocate

Au cours de son contre-interrogatoire par Me Mylène Lareau de la défense, il a également ajouté que la résidence de Saint-Jude servait de cache d’armes et que Viau était payée 1000 $ par mois pour ce service. D’ailleurs, selon lui, les frères Falduto s’étaient déjà rendus sur place pour essayer des armes.

Si Me Lareau a tenté de minimiser le fait que Viau était au courant de tout ce qui allait se passer, le délateur a rappelé qu’il avait infiltré le groupe pour la Sûreté du Québec et qu’il avait obtenu des déclarations incriminantes.

« Ils ont avoué, ils l’ont dit », a-t-il rappelé.

♦ Le procès se poursuit vendredi.