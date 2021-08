Les derniers seront les premiers

Contrairement à ce qu’il serait possible de croire, plusieurs équipes de la NFL ont déjà terminé au dernier rang de leur division avant de terminer en première position la saison suivante. Encore en 2021, huit équipes tenteront d’accomplir cet exploit et l’une d’entre elles semble en bonne position.

Les 49ers de San Francisco, derniers de la division Ouest de la Nationale en 2020, sont considérés parmi les favoris pour enlever les honneurs de leur section en 2021. La majorité des preneurs aux livres leur attribuent la cote la plus favorable ou la deuxième meilleure parmi les quatre équipes de la division, probablement la plus relevée de la NFL, avec les Seahawks de Seattle, les Cardinals de l’Arizona et les Rams de Los Angeles. En optant pour les 49ers, un parieur pourrait gagner 2,85 fois le montant de sa mise sur Bet99 et 2,90 fois sur Mise-o-jeu.

Les 49ers ont enchaîné une défaite au Super Bowl, au terme de la saison 2019, avec une saison catastrophique les voyant préserver un dossier de 6-10. Ce n’est toutefois pas dû à une régression plutôt qu’aux blessures que la formation californienne a croupi ainsi dans les bas-fonds de la NFL. Le quart-arrière Jimmy Garoppolo, le receveur de passes Deebo Samuel, l’ailier rapproché George Kittle, le demi défensif Richard Sherman, ainsi que les joueurs de ligne défensive Nick Bosa, Dee Ford, Solomon Thomas et Ezekiel Ansah font partie des joueurs vedettes qui ont raté des matchs en raison de blessures.

S’ils réussissent un pareil tour de force, les 49ers deviendraient la 32e équipe de la NFL depuis 1984 à passer de la dernière à la première place de leur division en l’espace d’une seule saison. L’équipe de football de Washington est la plus récente à avoir accompli l’exploit, la saison dernière.

Ailleurs dans la NFL, les Eagles de Philadelphie peuvent aussi se croiser les doigts pour accomplir ce fait d’armes, eux qui ont déjà réussi le tout en 2017. La formation de la Pennsylvanie s’est vu octroyer une cote de 5,40 sur Bet99 et une de 6,00 sur Mise-o-jeu afin de terminer la saison au premier rang de la division Est de la Nationale.

Cependant, bien malin est celui qui pourra prédire adéquatement l’équipe qui s’emparera de la première place de cette division, elle qui a été la risée du circuit Goodell en 2020. En plus des Eagles, elle compte sur les Cowboys de Dallas, les Giants de New York et l’équipe de football de Washington.

La formation de la capitale nationale américaine tentera de défendre son titre, obtenu avec une fiche de 7-9, mais aucune des quatre équipes de cette section n’a été en mesure de trôner au sommet deux années de suite ou plus depuis que les Eagles l’ont fait, de 2001 à 2004.

Les Falcons d’Atlanta (10,00 sur Bet99; 9,00 sur Mise-o-jeu), Les Lions de Detroit (24,00; 21,00), les Jaguars de Jacksonville (9,60; 9,00), les Jets de New York (25,00; 21,00), les Bengals de Cincinnati (24,00; 21,00) et les Broncos de Denver (6,60; 6,25) sont les autres équipes qui tenteront de passer de la dernière à la première place de leur division en une seule saison.