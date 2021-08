Au moment où les préoccupations montent à l’aube de la rentrée scolaire, une étude révèle que les enfants sont plus résistants à la COVID-19 en raison de leur réponse immunitaire plus rapide face à l’infection.

• À lire aussi: COVID-19: des projections inquiétantes pour les hospitalisations

• À lire aussi: COVID-19: 80 % des électeurs sont pour la vaccination obligatoire

«Les enfants, ils ont beaucoup plus de récepteurs à l’intérieur des cellules qui sont capables de remarquer qu’il y a de l’ARN étranger. Et le fait qu’il y en a plein d’emblée, c’est comme si le système immunitaire des enfants à l’intérieur des cellules était déjà au courant qu’il fallait faire quelque chose», a dit jeudi le Dr Élie Haddad, chef du service d’immunologie et de rhumatologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine, en entrevue à LCN.

En bref, c’est dire que le système immunitaire des enfants répond plus rapidement à l’infection que celui des adultes. Ce faisant, les enfants ont une réponse plus efficace pour combattre la maladie à coronavirus, en plus de réduire la durée pendant laquelle ils sont porteurs du virus.

«On le savait déjà, les enfants sont moins malades. Mais là, ce que ça explique, c’est comment ça marche. Dans d’autres infections virales, c’est moins important parce que ça ne sert à rien d’être autant préparé», a précisé le Dr Haddad.

«Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il est incroyable ce SARS-CoV-2. Il est capable à lui seul [d’arrêter] la réponse immunitaire à l’intérieur des cellules. C’est ce qu’il fait chez les adultes, mais chez les enfants il n’a pas le temps parce qu’ils étaient déjà préparés», a-t-il ajouté.

Il s’agit donc en quelque sorte d’une course contre la montre au niveau du nez avant que le virus ne progresse au niveau des poumons, où la maladie devient plus grave.

Pourquoi vacciner les enfants?

Malgré cette plus grande réponse immunitaire, les experts sont toujours d’avis qu’il est préférable de vacciner les enfants contre la COVID-19.

«Malgré le fait qu’ils ne font pas la forme grave de la maladie, si on arrive dans une pandémie où il y a de plus en plus d’enfants atteints, [...] le fait que le virus est plus contagieux, il y aura plus d’enfants gravement atteints», a résumé le Dr Élie Haddad.

Il s’agit d’une décision basée sur un calcul-bénéfice-risque, dit-il.

«On pense qu’il faut vacciner les enfants pour les protéger eux et pour protéger le reste de la communauté», a-t-il noté.