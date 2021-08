Les Saguenéens fêtent le retour de leurs partisans avec une victoire

Les Saguenéens de Chicoutimi ont entamé leur saison préparatoire en force, battant le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 3-2, jeudi soir. Les Sags renouaient avec leurs partisans au Centre Georges-Vézina, après plus d’un an et demi à jouer à huis clos.

« Tous et chacun ont essayé de s’impliquer. C’était vraiment beau à voir aujourd’hui », a avoué l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, visiblement fier de la performance livrée par ses joueurs.

La troupe de Yanick Jean a d’abord ouvert le pointage, alors que Simon Sénéchal a trompé la vigilance du gardien du Drakkar, Émile Pagé. La réplique ne s’est pas fait attendre bien longtemps toutefois, moins d’une minute plus tard, le troisième choix au total du repêchage de la LHJMQ 2021, Vincent Collard, s’est occupé de ramener les deux équipes à égalité.

Le Drakkar a ensuite pris l’avance 2-1, mais il ne fallait pas pour autant compter les Bleuets pour battus. Les hommes de Yanick Jean se sont retroussé les manches et ont propulsé la marque à 3-2 en leur faveur. Après un but d’Étienne Parent, Zach Boulianne a déjoué le gardien Nord-Côtier lors d’un tir de pénalité.

Le deuxième tier a mal débuté pour les Sags qui ont écopé rapidement de deux pénalités, dont un quatre minutes pour bâton élevé. Les Saguenéens ont tout de même résisté à la menace. Les deux formations se sont ensuite échangé les répliques, mais rien pour influencer la marque, qui est demeurée intacte.

Un duel de gardien

En excluant les 10 dernières minutes du premier tier, les trois gardiens, Jérémy Louchard pour Chicoutimi ainsi que les deux gardiens de Baie-Comeau, ont été parfait repoussant respectivement 21 et 23 lancers. « Louchard a effectué des arrêts clés lors du 5 contre 3 en deuxième période. Ça a permis à toute l’équipe de gagner en énergie », a expliqué Yanick Jean, enthousiaste du résultat livré par le gardien. La formation saguenéenne s’est ainsi tranquillement dirigée vers un gain de 3-2 aux dépens de la troupe de Jean-François Grégoire.

Une jeune formation

À l’occasion de ce premier match du camp des recrues, les Saguenéens n’avaient aucun vétéran de la saison précédente en uniforme. Pas moins de sept joueurs repêchés cette année faisaient d’ailleurs partie du groupe sélectionné pour disputer le match.

L’alignement de Yanick Jean entame, donc le calendrier pré-saison avec une victoire contre un rival de section. Les Saguenéens croiseront le fer de nouveau avec le Drakkar de Baie-Comeau, vendredi soir, cette fois au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.