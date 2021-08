Lettre à tous les fils du Québec

Suite à un triste événement, je voudrais m’adresser à la population en général, et en particulier aux personnes qui ont actuellement une maman qui vit seule dans une résidence pour personnes âgées. À la fin d’octobre 2019, ma mère nous a quittés à l’âge de 83 ans. Ses dernières années, elle les a vécues dans des établissements en mesure de la libérer des tâches du quotidien, et de lui prodiguer les soins que sa santé chancelante nécessitait.

Cette triste histoire débute peu de temps après son décès. Alors que mon frère, ma belle-sœur et moi nous nous affairions à libérer la chambre qu’elle occupait, nous avons réalisé que tous ses bijoux avaient disparu. Les siens, ceux de mon père ainsi que plusieurs bijoux hérités de sa mère, de sa belle-mère et de certaines de ses sœurs décédées.

Vous ne pouvez pas imaginer la désolation, la colère et l’écœurement que nous avons ressentis. Il n’existe pas de mots pour décrire la lâcheté et la turpitude dont doit avoir fait preuve la personne qui a commis ce larcin. C’est en voulant donner suite à cet événement que nous avons mesuré les difficultés qui nous attendaient. À commencer par les questions de policiers du genre : Avez-vous une liste ? Des photographies ? Un inventaire ? Ne les avait-elle pas vendus ou donnés en cadeau ?

À cette dernière question, je n’ai eu d’autre argument à proposer que, même si elle avait parfois des petits problèmes de mémoire, elle n’était pas folle, et qu’elle ne se serait jamais séparée de son alliance ou des bijoux de mon père ni de quelque autre bijou d’ailleurs. Quant à une possible vente, mon frère et moi qui gérions ses finances n’avons jamais eu à déposer à la banque de sommes en provenant. À moins bien sûr que ces mêmes sommes aient été également volées.

Je note ici que ma mère était une fille de bijoutier et qu’elle a travaillé une partie de sa vie dans le domaine de la bijouterie. A-t-elle eu conscience du vol sans jamais oser nous en parler ? À quel moment mon frère et moi avons-nous manqué de vigilance ? Juste avant de quitter une résidence pour aller dans une autre, elle m’avait parlé d’une résidente qui venait l’aider à faire son lit. Y aurait-il là une piste ? Comment savoir ?

À tous les fils qui ont une mère en résidence : soyez vigilants !

Prenez les mesures nécessaires pour protéger son patrimoine. Ayez à l’esprit que si on vante l’aspect sécuritaire de ces lieux, la sécurité a ses limites, et les pommes pourries sont partout et n’ont pas d’âge. Pensez-y, car les « j’aurais-donc-dû » font parfois plus mal que le larcin lui-même.

Un lecteur averti en vaut maintenant deux

Sans effacer votre peine, faire ainsi œuvre utile avec votre blessure permettra certainement de mieux l’absorber.