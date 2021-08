«NHL 22» : un visage familier sur la couverture

Pour une deuxième fois en trois ans, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews est le visage du jeu vidéo «NHL» d’Electronic Arts, qui l’a choisi pour se retrouver sur la couverture de «NHL 22».

Sélectionné en 2020, l’Américain constituera le visage d’un produit qui sera disponible dès le 15 octobre. Les adeptes du jeu vidéo pourront s’exécuter sur diverses consoles, soit PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

«NHL 22» proposera les habiletés X-Factors. Celles-ci ajouteront aux meilleurs hockeyeurs des aptitudes spécifiques qu’eux seuls peuvent exécuter. Ainsi, dans le cas de Matthews, son tir des poignets redoutable sera mis à l’avant-scène.

«Cette année, les habiletés de vedettes X-Factors amèneront la compétition à un tout autre niveau et plus de stratégie au jeu. Vous pourrez dégainer grâce à mon habileté Shock and Awe pour d’excitants tirs au but», a mentionné le joueur des Leafs dans un communiqué dont le réseau Sportsnet a obtenu copie.

La saison dernière, Matthews a récolté 41 buts et 25 mentions d’aide pour 66 points en 52 matchs.

