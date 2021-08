Samsung, premier utilisateur de WearOS 3, le système prêt-à-porter de Google

Sur le marché actuel, les montres Apple Watch dominent outrageusement les produits concurrents et, pour combler son retard, Samsung tourne le dos à son propre système Tizen pour montres pour s’en remettre à WearOS 3, le plus récent système de Google pour les technologies prêt-à-porter (wearables).

Jusqu’à tout récemment, il n’y avait rien dans l’écosystème Android qui égale la qualité et l’utilité des Apple Watch. Quand on sait qu’un utilisateur de téléphone intelligent utilise une marque, les chances qu’il achète des produits compatibles du même fabricant sont très élevées.

Google, qui possède sa propre gamme de montres Fitbit – une marque qu’elle a acquise en 2019 pour 2,1 milliards de dollars –, réunie avec les produits Nest sur sa boutique, fait le pari de s’associer avec Samsung dans le marché des technologies prêt-à-porter.

Cette collaboration entre Samsung et Google avait été annoncée plus tôt cette année à l’occasion de l’événement Google IO. Dans le pari, Samsung met sur les tablettes son système Tizen pour montres et contribue en partie à une version revigorée de WearOS.

Samsung

L'enjeu des applications tierces

De cette union, Samsung et Google recherchent une meilleure durée de vie de la pile, des logiciels portables de meilleure qualité et un support plus solide des applications tierces. Or, les applications tierces sont justement là où le bât blesse dans la gamme des montres Tizen.

Bref, comme c’est parfois le cas dans le vaste monde Android, trop de marques et des intérêts disparates nuisent à la réalisation de produits solides et homogènes comme chez Apple. Par exemple, les montres Samsung fonctionnent bien avec les téléphones Galaxy, mais mal avec des appareils d’autres marques, selon TheVerge; l’installation d’applications et de plug-ins devient alors nécessaire.

Le pari de WearOS 3 est grand pour garder et combler les propriétaires d’Android qui veulent des montres intelligentes. Pour le moment, les seules montres à tourner sur WearOS 3 sont les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic, en versions Bluetooth et LTE.

Samsung

Pour concurrencer Apple, il faudra bien plus que deux montres WearOS 3.

À lire: le dévoilement Unpacked des montres et écouteurs Galaxy Buds2 et Watch4