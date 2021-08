Saul «Canelo» Alvarez aura le combat souhaité

Le boxeur Saul «Canelo» Alvarez a conclu une entente pour affronter Caleb Plant dans un combat d’unification des titres chez les super-moyens qui aura lieu en novembre.

Selon ce qu’a indiqué jeudi le réseau ESPN, le Mexicain a réussi à s’entendre avec le promoteur Al Haymon, qui représente les intérêts de Plant (21-0-0, 12 K.-O.), champion de l’International Boxing Federation.

La même source a précisé que les négociations entre Alvarez (56-1-2, 38 K.-O.), détenteurs des trois autres ceintures majeures de sa catégorie de poids, et l’homme d’affaires avaient été ardues. Initialement, le duel visant à déterminer le champion incontesté des 168 lb avait été fixé au 18 septembre à Las Vegas. Toutefois, le pacte est tombé à l’eau à la dernière minute et «Canelo» a amorcé des pourparlers avec le clan de Dmitry Bivol pour un duel de championnat chez les mi-lourds. Alvarez a décidé de retarder son retour à la compétition avant d’en venir à une entente avec le Russe et a choisi d’attendre novembre pour renouer avec l’action, le temps de se concentrer sur son prochain camp d’entraînement.

À sa plus récente sortie, il a défait Billy Joe Saunders pour mettre la main sur le titre de la World Boxing Organization; il détenait déjà ceux de la World Boxing Association et du World Boxing Council.