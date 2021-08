Séries Plus: prometteur «Manuel de la vie sauvage»

Il faudra patienter jusqu’au printemps 2022 pour retrouver le comédien Antoine Pilon dans la peau d’un jeune homme d’affaires à l’ambition vorace dans Manuel de la vie sauvage, création originale de Séries Plus mitonnée par KOTV, qui devrait cartonner chez les nombreux admirateurs de l’auteur Jean-Philippe Baril Guérard.

Les premières images de cette adaptation télé du roman du même titre (2018) de Baril Guérard (qui signe également le scénario), réalisée par Christian Laurence, ont été dévoilées jeudi, au lancement de la programmation 2021-2022 des chaînes du groupe Corus (Séries Plus, Historia, Télétoon, Disney).

Dans la scène montrée aux journalistes, Kevin (Pilon) et ses collègues (dont une Virginie Ranger-Beauregard à l’air baveux) discutent d’une poursuite qu’ils tentent d’envoyer dans les pattes d’une tierce partie pour sauver leur business naissant.

«Que vous ayez lu le livre ou pas, ça risque de vous plaire», a souligné Jean-Philippe Baril Guérard en vidéoconférence, en énonçant les thèmes de l’ambition et de la relation père-fils comme prédominants dans les six épisodes de Manuel de la vie sauvage, qui prendra également vie sur les planches du Théâtre Duceppe prochainement.

«Antoine Pilon a tellement l’œil allumé du gars prêt à se battre pour avoir ce qu’il veut. Quand j’ai su qu’Antoine avait le rôle, j’étais super excité», a ajouté l’auteur au sujet de l’acteur principal.

Baril Guérard interprétera lui-même un personnage dans l’histoire, celui de Paul-André, un ami de Kevin, qui jouera un rôle crucial dans la compagnie de ce dernier.

Rediffusions

Toujours au chapitre des œuvres d’ici, sélectionnée au festival Séries Mania qui se tiendra début septembre, l’excellente fiction Bête noire, relayée à Séries Plus au printemps dernier, sera rediffusée dans la semaine suivant le gala des Gémeaux (19 septembre), où elle est en lice dans 15 catégories. Idem pour la comédie dramatique Le Phoenix, qu’on reverra dans la même période.

Sinon, la direction de Séries Plus affirme avoir eu du mal à dégoter des séries étrangères de grand calibre cette année. En raison de la pandémie, les reports de tournages et de doublages aux États-Unis comme au Québec – et la forte compétition –, ont complexifié la recherche. La plateforme présentera néanmoins Masantonio: bureau des disparus, La République de Sarah et MacGyver. Une douzaine de titres déjà bien connus et appréciés des abonnés de Séries Plus (NCIS et ses dérivés, Le fardeau de la preuve, Blue Bloods, Charmed, Une lutte exemplaire, etc.) se poursuivront en outre à l’antenne.

Trésors cachés

À Historia, on propose cet automne trois nouvelles productions originales et 15 acquisitions, qui portent entre autres sur la nourriture, les voitures, les 20 ans de la tragédie du World Trade Center et la Deuxième Guerre mondiale.

On s’attardera certainement au documentaire unique SAQ: 100 ans d’histoire (samedi 4 septembre, 21h), pensé dans le cadre des célébrations du centenaire du célèbre détaillant d’alcool québécois et animé par Francis Reddy.

Deux antiquaires passionnés d’histoire, Paul Harvey et Armand Cellard, sont en vedette dans Perdu dans la poussière (mardi, 21h, dès le 31 août), où on suivra leur quête d’objets anciens pour comprendre leur utilité, leur origine et leur valeur patrimoniale.

Quant au documentaire La Manic GT: la voiture du peuple (jeudi 18 novembre, 20h), il exposera la belle (et dramatique) histoire de la seule voiture québécoise de série jamais produite.