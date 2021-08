Un accueil festif au Cégep de Chicoutimi

C'était jour d'accueil jeudi pour des cégépiens au Saguenay. À quelques jours de la rentrée, des établissements scolaires ont ouvert leurs portes à leurs étudiants. Après un an d'absence, l'ambiance festive du cégep de Chicoutimi était plus que bienvenue.

Un chansonnier était sur place pour accueillir les étudiants, de même que trois camions-restaurants qui ont offert des pizzas, de la poutine et des gelatos.

«On est extrêmement content de les accueillir en présentiel, on les attend depuis 1 an», a mentionné le directeur des études du cégep de Chicoutimi, Christian Tremblay, tout en brandissant une affiche de bienvenue.

Un peu plus de 1000 cégépiens de première année sont conviés aux activités d'accueil au cégep de Chicoutimi. L'invitation a aussi été lancée aux plus vieux.

«On trouvait ça vraiment important d'accueillir nos étudiants de première année, mais aussi ceux de deuxième et de troisième année, car il y en a l'an passé qui ne pouvaient pas se présenter. C'est important de les rencontrer et aussi de rappeler les règles», a ajouté le directeur des services aux étudiants au Cégep de Chicoutimi, Marc Gagnon.

Les étudiants rencontrés par TVA Nouvelles étaient tous très satisfaits de leur première journée à leur cégep.

Même si la rentrée se fera en présentiel, il y a encore des règles à respecter. C'était donc tout un défi de logistique d'organiser cet événement.

«On a accueilli technique informatique, soins infirmiers. Ils sont accueillis dans un groupe avec leurs professeurs, un animateur, on leur présente en général c'est quoi le cégep, ce qu'ils peuvent faire ici et on leur présente leur corps professoral», a précisé la conseillère à la vie étudiante du cégep de Chicoutimi, Kathy Lapointe.

Le tout doit se faire en petit groupe et se tiendra sur deux jours. La rentrée officielle aura lieu lundi.