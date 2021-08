Un enfant réfugié d'Afghanistan meurt en tombant par la fenêtre d'un hôtel au Royaume-Uni

Un petit garçon récemment arrivé d'Afghanistan avec sa famille est mort en tombant par la fenêtre d'un hôtel de Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, a annoncé jeudi la police locale.

La police du Yorkshire du Sud avait été alertée mercredi de la chute mortelle de l'enfant, âgé de cinq ans. Elle a confirmé jeudi qu'il était originaire d'Afghanistan et précisé que des policiers spécialisés apportaient leur soutien à sa famille.

Selon les médias britanniques, l'hôtel accueille des réfugiés afghans précédemment employés par le Royaume-Uni dans leur pays d'origine. L'enfant est tombé du 9e étage, selon la BBC.

Un réfugié séjournant à l'hôtel a déclaré au site internet d'informations YorkshireLive que le garçon était arrivé il y a peu à Sheffield d'Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir, provoquant les évacuations de diplomates, d'autres étrangers et d'Afghans craignant pour leur sécurité.

« Ils sont venus ici pour sauver leur vie et c'est arrivé », a-t-il déclaré. « C'est tellement triste. »

Un interprète afghan de 35 ans également hébergé dans cet hôtel a expliqué au journal The Sun avoir accompagné la mère et l'enfant à l'hôpital. La mère du petit garçon « m'a expliqué qu'il se tenait près de la fenêtre et regardait en bas » avant que l'accident ne se produise.

Enver Solomon, le directeur général du Refugee Council, une organisation qui vient en aide aux réfugiés, a évoqué « une terrible tragédie » touchant une « famille qui a traversé tant de traumatismes et de souffrances pour atteindre le Royaume-Uni. »

« Nous ne connaissons pas les détails de l'incident mais il est impératif que les familles qui viennent d'Afghanistan reçoivent tout le soutien dont elles ont besoin et soient logées dans un logement approprié », a-t-il ajouté, appelant le ministère de l'Intérieur à réaliser d'urgence une enquête sur les circonstances de l'incident pour en « tirer rapidement des leçons ».