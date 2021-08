Un festival western tranquille pour les campeurs

À trois semaines du Festival Western de Saint-Tite, en Mauricie, tout porte à croire que l’afflux de campeurs sera modéré, cette année.

Selon plusieurs propriétaires de camping sondés par TVA Nouvelles, jeudi, le taux d’occupation est très faible, oscillant entre 15 et 20%.

La ville de son côté, s’attend à accueillir environ 3000 campeurs, soit 7000 de moins qu’à l’habitude.

«C’est très très tranquille cette année, a qualifié Guy Pérign, qui ne constate pas un grand engouement pour son terrain de camping situé en plein cœur du village. Habituellement, 85 motorisés se stationnent en arrière de chez lui durant le Festival. Une quarantaine d’entre eux ont déjà reporté leur séjour à l’an prochain et il attend une réponse des autres d’ici le 20 août.

Il ne se fait pas d’illusion; d’autres annulations sont à prévoir. «Les gens attendaient de voir s’il y allait avoir des assouplissements dans les règles sanitaires et des ajouts à la programmation, mais à date, ça ne regarde pas bien», a-t-il dit.

Même son de cloche pour François Lachance, qui lui a une capacité d’accueil de 850 places sur sa terre de la rue Marchand. Jusqu’à maintenant, son taux d’occupation se situe entre 15 et 20%. «C’est à se demander si on va ouvrir quand même tellement la demande est faible», a-t-il indiqué.

Avec l’absence d’activités en ville et l’incertitude quant au nombre de kiosques, beaucoup de campeurs ont pris la décision d’annuler.

La principale question que les visiteurs potentiels posent à Camil Marchand, qui lui offre une centaine d’emplacements, est à savoir s’il y aura des marchands dans les rues.

Questionnée à ce sujet, la mairesse Annie Pronovost soutient que seulement une quinzaine de permis ont été demandés à la ville jusqu’à maintenant. Bien peu en comparaison avec les années antérieures. «À cette date-ci, nous avons habituellement une centaine de demandes. Et quand le festival démarre, c’est plus de 700 permis qui sont délivrés. On sera très loin de ça», a-t-elle indiqué.

Selon Yvan L’Heureux du camping «Terrasses Saint-Tite», il y aura tout de même de l’ambiance dans le village. Et il compte bien accueillir le plus de visiteurs possibles sur ses terres qui comptent plus de 1000 emplacements.

«Les gens viennent ici pour deux raisons. Les rodéos et l’ambiance au village, notamment avec les kiosques. Je suis convaincu qu’il va y en avoir. Et même de la musique. Les gens sont bienvenus», a-t-il fait savoir.

La mairesse Pronovost espère que la Santé publique ne changera pas son fusil d’épaule à la dernière minute en ajoutant des restrictions supplémentaires quant au nombre de visiteurs. «Ça serait dommage, surtout qu’on les a mis au courant dès le départ et qu’ils ont approuvé le plan», a-t-elle mentionné.

Elle a ajouté que les autorités de la santé sont en analyse actuellement concernant la définition du site du festival. «Ils sont à voir si le site à contrôler est seulement les estrades ou bien le quadrilatère au village», a-t-elle poursuivi.

Selon la réglementation municipale, les citoyens de Saint-Tite pourront accueillir des véhicules récréatifs sur leurs terrains s’ils en font la demande, mais devront s’assurer du respect des consignes sanitaires. Selon la ville, ce sont les règles en vigueur dans les campings qui s’appliquent, notamment les rassemblements extérieurs de maximum 20 personnes de trois bulles différentes.