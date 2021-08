Une erreur embarrassante des Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago croyaient bien faire en diffusant sur leurs réseaux sociaux jeudi une photo des chandails de leurs nouveaux joueurs, mais ils ont commis une légère bourde en illustrant celui du gardien Marc-André Fleury.

• À lire aussi - Trophée Vézina: Carey Price dans le top 5 des preneurs aux livres

Ainsi, en regardant l’image montrant les dossards de Seth Jones, Jake McCabe et Jujhar Khaira, notamment, il est possible d’apercevoir le gilet rouge du Québécois avec son nom de famille mal écrit. Précisément, les lettres «U» et «E» ont été inversées.

Ça commence en force pour Marc-André FLUERY 🙃⁣

⁣

📷: Chicago Blackhawks⁣ pic.twitter.com/m5aL02OGgW — Mise-o-jeu (@Miseojeu) August 19, 2021

Visiblement conscients de l’ampleur de l’erreur, les Hawks ont supprimé la publication quelques minutes après sa mise en ligne. Cependant, plusieurs internautes ont capté l’image pour la rediffuser à leurs contacts.

Récipiendaire du trophée Vézina la saison dernière, Fleury a été acquis des Golden Knights de Vegas le 27 juillet en retour de l’attaquant Mikael Hakkarainen.

À VOIR AUSSI...