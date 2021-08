Victoire à sens unique des Patriots

La soirée a été très longue pour les Eagles, qui ont été blanchis 35 à 0 par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en match préparatoire, jeudi soir, à Philadelphie.

Sans leur quart-arrière numéro un, Jalen Hurts, l’équipe locale a fait piètre figure. Les Eagles avaient annoncé avant la rencontre que le jeune pivot était à l’écart puisqu’il était malade. Il a été remplacé par le vétéran Joe Flacco.

Comme au premier duel présaison des «Pats», le porteur de ballon Rhamondre Stevenson a inscrit deux touchés. Le jeu au sol de la Nouvelle-Angleterre a été couronné de succès, avec Damian Harris et J.J. Taylor qui ont aussi couru pour des majeurs.

Au premier quart, Cam Newton a également effectué une passe à Jakobi Meyers, qui a franchi les 20 verges restantes pour atteindre la zone des buts. Le quart-arrière a complété huit de ses neuf remises pour des gains de 103 verges.

Flacco et Nick Mullens ont eu beaucoup plus de difficulté dans la pochette protectrice des Eagles, subissant en tout deux interceptions et quatre sacs du quart.