10e RAID Banque Nationale de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Le 10e RAID Banque Nationale présenté par Sport Olympe, aura lieu le 11 septembre dans le respect des normes de la santé publique. L’objectif est d’amasser 100 000 $ pour augmenter significativement le nombre de chirurgies réalisées sur le territoire de Lévis en achetant de l’équipement à l’Hôtel-Dieu de Lévis et au Centre Paul-Gilbert. Trois parcours seront alors proposés afin de rendre cette activité encore plus accessible, selon le niveau des cyclistes roulant pour notre santé et le type de pistes et sentiers qu’ils préfèrent (route, gravelle, montagne). Des équipes de 6 personnes sont invitées à s’inscrire et à s’engager à récolter un minimum de 2 500 $ en dons (soit 420 $ par cycliste). L’événement a permis jusqu’à présent de remettre plus de 1,1 M$ à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Depuis sa création il y a 40 ans, la Fondation mobilise la communauté autour du développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis et des installations prolongeant son offre de soins. Les actions de la Fondation sont regroupées sous quatre mandats spécifiques afin de développer l’Hôtel-Dieu de Lévis : la participation aux projets d’infrastructures; l’achat d’équipements de pointe; l’achat de matériel pour appuyer les équipes de soins et pour humaniser les soins; le soutien à la recherche, au transfert de connaissances et à la formation continue.